Смотреть японские приключенческие сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы приключенческие онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов приключенческих фильмов.
Кулинарные скитания в параллельном мире
Кулинарные скитания в параллельном мире
приключения, аниме , фэнтези 2023, Япония
7.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения 2022, Япония
8.0
Саюки: Перезарядка – Зероин
Саюки: Перезарядка – Зероин
аниме , приключения, комедия 2022, Япония
6.0
Герой-рационал перестраивает королевство
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
7.0
О моем перерождении в слизь
О моем перерождении в слизь
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2018, Япония
8.0
Нет игры – нет жизни
Нет игры – нет жизни
приключения, аниме , фэнтези 2014, Япония
7.0
Йона на заре
Йона на заре
приключения, аниме , мелодрама 2014, Япония
7.0
Взрыв!
Взрыв!
боевик, приключения, аниме , фантастика 2012, Япония
6.0
Кровь-С
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы 2011, Япония
6.0
Волчица и пряности
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония/США
7.0
Принцесса Немертвых: красная хроника
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония
6.0
Чудесное путешествие Нильса
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези 1980, Япония
7.0
