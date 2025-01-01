Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Пять ночей с Фредди"
Все части фильма "Тихая ночь, смертельная ночь"
Все части фильма "Достать ножи"
Все части фильма "Джестер"
Все части фильма "Черный телефон"
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Мультфильмы 2021
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Лучшие российские детективы с закрученным сюжетом
Лучшие дорамы про школьников и студентов
Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь
Лучшие дорамы про убийц и маньяков
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Сериалы 2021
Подбор сериала
Киноафиша
Онлайн
Сериалы
Приключения
Япония
Смотреть японские приключенческие сериалы
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы приключенческие онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов приключенческих фильмов.
Еще...
Кулинарные скитания в параллельном мире
приключения, аниме , фэнтези
2023, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения
2022, Япония
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Саюки: Перезарядка – Зероин
аниме , приключения, комедия
2022, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Герой-рационал перестраивает королевство
приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О моем перерождении в слизь
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2018, Япония
8.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Нет игры – нет жизни
приключения, аниме , фэнтези
2014, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Йона на заре
приключения, аниме , мелодрама
2014, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Взрыв!
боевик, приключения, аниме , фантастика
2012, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы
2011, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези
2008, Япония/США
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2008, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези
1980, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667