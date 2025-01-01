Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Приключения

Сериалы приключенческие смотреть онлайн

Приключения любят все, особенно если при этом даже не нужно вставать с удобного дивана. Именно поэтому приключенческие сериалы по нраву и взрослым, и детям. На протяжении нескольких серий зрители вместе с героями погружаются в неизведанное и преодолевают опасные препятствия. К концу сезона за главных персонажей переживаешь, как за родных, а за плечами у зрителей накапливается внушительный опыт.

Теперь не так страшно остаться в лесу без спичек, да что там, даже потерпеть кораблекрушение уже не кажется патовой ситуацией. Все потому, что на экране герои так лихо справляются с трудностями, что «заражают» зрителей своим упорством и силой воли.

А сколько нового можно узнать, если смотреть приключенческие сериалы онлайн! Как выжить на необитаемом острове, как сбежать из тюрьмы, обрести новых друзей и раскрыть в себе удивительные таланты. Самое главное, при просмотре таких тв-шоу скучать точно не придется.  События разворачиваются настолько стремительно, что дух захватывает. Локации меняются со скоростью света, а герои придумывают все новые хитроумные планы для решения той или иной проблемы.

Лучшие приключенческие сериалы могут быть фэнтезийными, фантастическими и комедийными. Но их всегда объединяет одно: поклонники считают часы и дни до выхода новых эпизодов, настолько они увлекательны. Среди самых запоминающихся — «Библиотекари», «Однажды в сказке», «Ведьмак», «Хранилище 13», «Остаться в живых».

Никто не знает про Маньпупунер
Никто не знает про Маньпупунер
приключения, драма 2025, Россия
0.0
Библиотекари: Следующая глава
Библиотекари: Следующая глава
приключения, фэнтези 2025, США
0.0
Страх
Страх
драма, приключения, криминал 2025, Россия
0.0
Почитаемый во всем мире
Почитаемый во всем мире
приключения, аниме 2024, Китай
0.0
Меч грядущего
Меч грядущего
боевик, приключения, аниме 2024, Китай
0.0
Команда Флоры. Экопатруль
Команда Флоры. Экопатруль
комедия, приключения 2024, Россия
0.0
Домашнее задание
Домашнее задание
комедия, приключения, семейный 2024, Россия
0.0
Пиратская академия
Пиратская академия
приключения, детский 2024, Франция
0.0
Три богатыря. Ни дня без подвига
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези 2024, Россия
0.0
Легенда о героях
Легенда о героях
драма, боевик, приключения 2024, Китай
0.0
Русалочки: Морская магия
Русалочки: Морская магия
приключения, детский 2024, Италия/Канада
0.0
Зорро
Зорро
комедия, приключения 2024, Бельгия/Франция
0.0
Мифические создания и как их готовят
Мифические создания и как их готовят
приключения, фэнтези 2024, Китай
0.0
Ронья, дочь разбойника
Ронья, дочь разбойника
драма, приключения 2024, Швеция
0.0
Казачок
Казачок
комедия, приключения 2024, Россия
0.0
Юг
Юг
приключения 2024, Россия
0.0
Морские дьяволы. Вектор атаки
Морские дьяволы. Вектор атаки
боевик, детектив, приключения 2024, Россия
0.0
Зорро
Зорро
приключения, боевик 2024, Испания
0.0
Проект Дельта
Проект Дельта
приключения, фантастика 2023, Португалия
0.0
Лучшая жизнь молодого господина
Лучшая жизнь молодого господина
комедия, приключения, фэнтези 2023, Китай
0.0
Монстромания
Монстромания
приключения, детский 2023, Дания/Бельгия
0.0
Забытое чудо
Забытое чудо
приключения, детский, фэнтези 2023, Россия
0.0
Карли – искательница приключений. Древнее королевство
Карли – искательница приключений. Древнее королевство
приключения, фэнтези 2023, Китай
0.0
Лазурные сказания
Лазурные сказания
драма, приключения 2023, Франция
0.0
Клинки Хранителей
Клинки Хранителей
боевик, приключения, триллер, аниме 2023, Китай
0.0
Слабейший монстр
Слабейший монстр
аниме , приключения, боевик, фэнтези 2023, Китай
0.0
Лада Голд
Лада Голд
комедия, приключения, криминал 2023, Россия
0.0
Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом
боевик, приключения, аниме 2022, Китай
10
Умка
Умка
приключения, детский 2022, Россия
0.0
Легендарные братья
Легендарные братья
драма, боевик, приключения 2022, Китай
0.0
Дракошия
Дракошия
приключения, семейный, комедия 2022, Россия
0.0
Казанова в России
Казанова в России
драма, приключения, детектив 2022, Россия
0.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения 2022, Япония
0.0
Магеллан
Магеллан
драма, приключения, исторический 2022, Испания
0.0
Янычар
Янычар
мелодрама, приключения 2022, Россия
0.0
Блогеры и дороги 2
Блогеры и дороги 2
приключения, комедия 2022, Россия
0.0
«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?
Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше