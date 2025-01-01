Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится

Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза