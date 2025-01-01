Меню
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы боевики онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов боевиков.
Гачиакута
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
9.0
Темный демон
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
0.0
Адский учитель Нубэ
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик 2025, Япония
0.0
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик 2025, Япония
0.0
Хайгакура
Хайгакура
боевик, аниме , фэнтези 2024, Япония
0.0
Рагна Багровый
Рагна Багровый
аниме , боевик, фантастика 2023, Япония
0.0
Кардинал теней
Кардинал теней
боевик, аниме , фэнтези 2022, Япония
0.0
Человек-бензопила
Человек-бензопила
аниме , боевик, приключения 2022, Япония
0.0
Истребитель демонов
Истребитель демонов
драма, боевик, аниме , фэнтези 2019, Япония
7.0
Пламенная бригада пожарных
Пламенная бригада пожарных
боевик, аниме 2019, Япония
0.0
Легенда о героях галактики
Легенда о героях галактики
боевик, аниме , фантастика, военный 2018, Япония
0.0
Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот
комедия, боевик, фэнтези 2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
Паразит: Учение о жизни
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
7.0
Взрыв!
Взрыв!
боевик, приключения, аниме , фантастика 2012, Япония
0.0
Кровь-С
Кровь-С
боевик, приключения, аниме , ужасы 2011, Япония
0.0
Школа мертвецов
Школа мертвецов
боевик, аниме , ужасы 2010, Япония
0.0
Принцесса Немертвых: красная хроника
Принцесса Немертвых: красная хроника
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония
0.0
Виртуальный боец
Виртуальный боец
комедия, боевик, аниме 1995, Япония
0.0
