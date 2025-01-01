«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина

Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми

Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»