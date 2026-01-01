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Сериалы боевики 2025 года — смотреть онлайн
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Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
8.0
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Учебная группа
комедия, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Первый: Герои старшей школы
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
8.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Опасный
боевик, детектив, криминал
2025, Россия
8.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Акула: Буря
драма, боевик, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Клеватесс
аниме , боевик, приключения
2025, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Темный демон
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
7.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Самозванец
боевик, драма
2025, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Дефекты
драма, боевик, триллер, дорама
2025, Южная Корея
7.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ронин
боевик
2025, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Высокий сезон
боевик, драма
2025, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Отель «Костьера»
драма, боевик
2025, Италия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Яростный боец Уродомен
боевик, приключения, фэнтези, дорама
2025, Япония
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Волкодав
драма, боевик, триллер
2025, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Эль Турко
драма, боевик, исторический
2025, Турция/Венгрия
5.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
аниме , фэнтези, боевик
2025, Япония
5.0
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
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Сломанная стрела
драма, боевик, триллер, мини-сериал
2025, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Двойной путь
мелодрама, боевик
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Вложи в дело клинок и душу, герой!
боевик, фэнтези
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
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Последняя битва: люди против заражённых
вертикальный сериал, боевик
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал
2025, Япония
0.0
Реклама 18+
•••
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Благородный муж не болен
боевик, приключения, мелодрама, дорама
2025, Китай
0.0
Реклама 18+
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Сандокан: Принц пиратов
драма, боевик, приключения
2025, Италия/Франция
0.0
Реклама 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Позывной неизвестен
боевик
2025, Россия
0.0
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Большая вода
боевик, детектив, приключения
2025, Россия
0.0
Реклама 18+
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Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР
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