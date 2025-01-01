«Все плюются, а я жду новую серию!»: после смерти Доа «Клюквенный щербет» как будто стал лучше — но не во всем

Что можно посмотреть после «Волшебного участка»: еще 3 российских сериала, где реальным людям приходится уживаться с вурдалаками или пришельцами

У Prime Video есть 5 сериалов, которые легко заменят «Игру престолов»: один из списка — в любимчиках у Джорджа Мартина

Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона

Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»

Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно

Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

«Они там все такие наивные»: один момент в «Месте встречи» бесит даже тех, кто засмотрел детектив до дыр – портит впечатление от финала

Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным