Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии

Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова

Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Режиссер показал «правду» о советских военных и уехал в США: цензура СССР неспроста запретила драму с Варлей и Караченцовым на 11 лет

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)