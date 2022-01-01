Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1989

Смотреть советские фильмы 1989 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские фильмы 1989 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских фильмов 1989 года с друзьями.
Город Зеро
Город Зеро
драма 1989, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дежа Вю
Дежа Вю
комедия 1989, СССР / Польша
7.0
Смотреть за 1 рубль
До первой крови
До первой крови
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь могут водиться тигры
Здесь могут водиться тигры
анимация, фантастика, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
мелодрама 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Султан Бейбарс
Султан Бейбарс
драма, исторический 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лошади в океане
Лошади в океане
криминал, драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Перед рассветом
Перед рассветом
боевик, военный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о старом эхо
Сказка о старом эхо
анимация, драма, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Записки Пирата
Записки Пирата
анимация, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Два богатыря
Два богатыря
анимация 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на единорога
Охота на единорога
драма, военный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сестрички-привычки
Сестрички-привычки
анимация, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Астенический синдром
Астенический синдром
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Интердевочка
Интердевочка
драма, мелодрама 1989, Швеция / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой Ух
Большой Ух
анимация 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Влюбленная рыбка
Влюбленная рыбка
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь с привилегиями
Любовь с привилегиями
драма, мелодрама 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смиренное кладбище
Смиренное кладбище
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сталинград
Сталинград
драма, военный, исторический 1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гу-га
Гу-га
военный, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не сошлись характерами
Не сошлись характерами
драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Светлая личность
Светлая личность
комедия, мюзикл 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пришелец в капусте
Пришелец в капусте
анимация 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик и лягушонок
Мальчик и лягушонок
анимация 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Похищение чародея
Похищение чародея
фантастика 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Квартира из сыра
Квартира из сыра
анимация, короткометражный 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Руанская дева по прозвищу Пышка
Руанская дева по прозвищу Пышка
мюзикл 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Искусство жить в Одессе
Искусство жить в Одессе
комедия, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сувенир для прокурора
Сувенир для прокурора
детектив, криминал 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Клетка
Клетка
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Всех поймал
Всех поймал
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Огуречная лошадка
Огуречная лошадка
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ай-ай-ай!
Ай-ай-ай!
анимация, короткометражный 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение Ходжи Насреддина
Возвращение Ходжи Насреддина
комедия 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Музыкальный магазинчик
Музыкальный магазинчик
анимация 1989, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Приложение киноафиши