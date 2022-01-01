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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1987

Смотреть советские фильмы 1987 года

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Холодное лето пятьдесят третьего
Холодное лето пятьдесят третьего
драма, боевик 1987, СССР
8.0
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Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
8.0
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Десять негритят
Десять негритят
триллер, детектив, драма 1987, СССР
8.0
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Смех и горе у Бела моря
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Где находится нофелет?
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мартынко
Мартынко
анимация 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Завтра была война
Завтра была война
драма, военный 1987, СССР
7.0
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На своей земле
На своей земле
драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Асса
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Визит к Минотавру
Визит к Минотавру
криминал 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друг
Друг
драма, мелодрама 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Му-му
Му-му
анимация 1987, СССР
7.0
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Забытая мелодия для флейты
Забытая мелодия для флейты
драма, мелодрама, комедия 1987, СССР
7.0
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Белая цапля
Белая цапля
детский, анимация, короткометражный 1987, СССР
7.0
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Скорбное бесчувствие
Скорбное бесчувствие
драма 1987, СССР
7.0
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Счастливый Григорий
Счастливый Григорий
анимация, короткометражный 1987, СССР
7.0
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Как обезьянки обедали
Как обезьянки обедали
анимация 1987, СССР
7.0
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Цыганка Аза
Цыганка Аза
мелодрама, драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Даниил - князь Галицкий
Даниил - князь Галицкий
драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Диалог. Крот и яйцо
Диалог. Крот и яйцо
анимация, короткометражный 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как ослик грустью заболел
Как ослик грустью заболел
анимация 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Забавы молодых
Забавы молодых
драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Крейцерова соната
Крейцерова соната
драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как молоды мы были
Как молоды мы были
мелодрама, драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Если бы я был моим папой
Если бы я был моим папой
детский, анимация 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Команда 33
Команда 33
драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Помощники Гефеста
Помощники Гефеста
анимация, короткометражный 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Следопыт
Следопыт
мелодрама, приключения 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Переменка № 6
Переменка № 6
анимация, короткометражный 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Щенок и старая тапочка
Щенок и старая тапочка
анимация 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мышь и верблюд
Мышь и верблюд
анимация 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вот такая история...
Вот такая история...
драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Все побеждает любовь
Все побеждает любовь
драма 1987, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Исчезатель
Исчезатель
анимация, короткометражный 1987, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
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