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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1986

Смотреть советские фильмы 1986 года

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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Крылья, ноги и хвосты
Крылья, ноги и хвосты
анимация, комедия, короткометражный 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Архангельские новеллы №1
Архангельские новеллы №1
короткометражный, анимация 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Домовенка
Приключения Домовенка
детский 1986, СССР
7.0
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Следствие ведут Колобки
Следствие ведут Колобки
детский 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения пингвиненка Лоло
Приключения пингвиненка Лоло
анимация 1986, СССР / Япония
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения поросенка Фунтика
Приключения поросенка Фунтика
детский 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Новоселье у Братца Кролика
Новоселье у Братца Кролика
детский 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка для Наташи
Сказка для Наташи
приключения, анимация, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Геракл у Адмета
Геракл у Адмета
короткометражный, анимация, фэнтези 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Атака
Атака
драма 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
По главной улице с оркестром
По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бойся, враг, девятого сына
Бойся, враг, девятого сына
семейный 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Одинокая женщина желает познакомиться
Одинокая женщина желает познакомиться
драма, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чужая белая и рябой
Чужая белая и рябой
1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Храни меня, мой талисман
Храни меня, мой талисман
драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Академик Иванов
Академик Иванов
анимация 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Капитан «Пилигрима»
Капитан «Пилигрима»
приключения 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Трое на острове
Трое на острове
анимация 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о глупом муже
Сказка о глупом муже
анимация 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Слон и пеночка
Слон и пеночка
анимация, короткометражный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Без сына не приходи
Без сына не приходи
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Петух и боярин
Петух и боярин
анимация, короткометражный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
На златом крыльце сидели
На златом крыльце сидели
семейный, сказка 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Курьер
Курьер
мелодрама, драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Размах крыльев
Размах крыльев
драма, боевик 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жалоба
Жалоба
криминал, драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Конец операции «Резидент»
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Единица с «обманом»
Единица с «обманом»
комедия, семейный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Русь изначальная
Русь изначальная
исторический, военный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я тебя ненавижу
Я тебя ненавижу
драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой нежно любимый детектив
Мой нежно любимый детектив
комедия 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Сальери
Легенда о Сальери
анимация 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Говорит Москва
Говорит Москва
драма, военный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Железное поле
Железное поле
драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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