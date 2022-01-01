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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1985

Смотреть советские фильмы 1985 года

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Про Сидорова Вову
Про Сидорова Вову
детский, анимация 1985, СССР
8.0
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Самая обаятельная и привлекательная
Самая обаятельная и привлекательная
комедия, мелодрама 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Иди и смотри
Иди и смотри
военный, драма 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
В поисках капитана Гранта
В поисках капитана Гранта
приключения 1985, СССР / Болгария
8.0
Смотреть за 1 рубль
Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Батальоны просят огня
Батальоны просят огня
военный, драма 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
После дождичка, в четверг
После дождичка, в четверг
семейный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы с Шерлоком Холмсом
Мы с Шерлоком Холмсом
анимация 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зимний вечер в Гаграх
Зимний вечер в Гаграх
мюзикл, драма, мелодрама 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Битва за Москву
Битва за Москву
военный, драма 1985, СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.0
Смотреть за 1 рубль
Миллион в брачной корзине
Миллион в брачной корзине
комедия 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощание славянки
Прощание славянки
драма 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Контрудар
Контрудар
военный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Искушение Дон Жуана
Искушение Дон Жуана
драма 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
И на камнях растут деревья
И на камнях растут деревья
приключения, драма 1985, СССР / Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поезд вне расписания
Поезд вне расписания
боевик 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Детство Бемби
Детство Бемби
семейный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дереза
Дереза
анимация 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Личное дело судьи Ивановой
Личное дело судьи Ивановой
драма 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Королевский бутерброд
Королевский бутерброд
анимация 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Выйти замуж за капитана
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рикэ-хохолок
Рикэ-хохолок
анимация, короткометражный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Каждый охотник желает знать...
Каждый охотник желает знать...
драма, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение Баттерфляй
Возвращение Баттерфляй
драма 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна золотой горы
Тайна золотой горы
приключения 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мужчины есть мужчины
Мужчины есть мужчины
семейный, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Про кота...
Про кота...
мюзикл, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Терехина таратайка
Терехина таратайка
анимация 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Танцы кукол
Танцы кукол
анимация, короткометражный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Опасно для жизни!
Опасно для жизни!
комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Слонёнок заболел
Слонёнок заболел
анимация 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не ходите, девки, замуж
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Внимание! Всем постам...
Внимание! Всем постам...
боевик, криминал 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Фотография на память
Фотография на память
драма 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Голубая стрела
Голубая стрела
анимация, короткометражный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
В стреляющей глуши
В стреляющей глуши
драма 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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