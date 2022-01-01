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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1983

Смотреть советские фильмы 1983 года

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Падал прошлогодний снег
Падал прошлогодний снег
короткометражный, анимация 1983, СССР
8.0
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Ух ты, говорящая рыба!
Ух ты, говорящая рыба!
анимация, комедия, короткометражный 1983, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка странствий
Сказка странствий
приключения, фэнтези 1983, Чехословакия / СССР / Румыния
8.0
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Путешествие муравья
Путешествие муравья
семейный, анимация, короткометражный 1983, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Военно-полевой роман
Военно-полевой роман
мелодрама 1983, СССР
7.0
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Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ностальгия
Ностальгия
драма 1983, Италия / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс, до свидания!
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чебурашка идет в школу
Чебурашка идет в школу
анимация 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы из джаза
Мы из джаза
мюзикл, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дважды рожденный
Дважды рожденный
военный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Горе – не беда
Горе – не беда
анимация, короткометражный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Без свидетелей
Без свидетелей
драма 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Женатый холостяк
Женатый холостяк
комедия, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Карантин
Карантин
семейный, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белые росы
Белые росы
комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чучело
Чучело
семейный, драма 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о княгине Ольге
Легенда о княгине Ольге
исторический, драма 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Про мамонтенка
Про мамонтенка
анимация, короткометражный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Попался, который кусался!
Попался, который кусался!
анимация 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лебеди
Лебеди
анимация, семейный, короткометражный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пацаны
Пацаны
мелодрама, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Непобедимый
Непобедимый
боевик 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Замок лгунов
Замок лгунов
короткометражный, анимация 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна «Черных дроздов»
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
От двух до пяти
От двух до пяти
анимация, короткометражный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик лекаря
Ученик лекаря
семейный, комедия, исторический 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Одиноким предоставляется общежитие
Одиноким предоставляется общежитие
мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Семен Дежнев
Семен Дежнев
приключения 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Среди серых камней
Среди серых камней
драма 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Нежный возраст
Нежный возраст
драма, военный 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кое-что из губернской жизни
Кое-что из губернской жизни
комедия 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шел четвертый год войны
Шел четвертый год войны
военный, приключения 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Слонёнок и письмо
Слонёнок и письмо
анимация 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Привет с фронта
Привет с фронта
военный, драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лев и бык
Лев и бык
комедия, анимация 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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