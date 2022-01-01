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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1982

Смотреть советские фильмы 1982 года

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Жил-был пес
Жил-был пес
короткометражный, комедия, анимация, семейный 1982, СССР
8.0
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Вокзал для двоих
Вокзал для двоих
мелодрама 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Покровские ворота
Покровские ворота
комедия, мелодрама, мюзикл, драма 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ищите женщину
Ищите женщину
комедия, криминал 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Колыбельная для брата
Колыбельная для брата
драма 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Филипок
Филипок
анимация, короткометражный 1982, СССР
8.0
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Не могу сказать
Не могу сказать "прощай"
мелодрама 1982, СССР
7.0
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Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
анимация, короткометражный, фэнтези 1982, СССР
7.0
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Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
комедия, приключения, семейный 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чародеи
Чародеи
мюзикл, фантастика, мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Там, на неведомых дорожках
Там, на неведомых дорожках
сказка 1982, СССР
7.0
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Полеты во сне и наяву
Полеты во сне и наяву
драма 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отцы и деды
Отцы и деды
комедия, мелодрама 1982, СССР
7.0
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Инспектор ГАИ
Инспектор ГАИ
драма 1982, СССР
7.0
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Васса
Васса
драма 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спортлото-82
Спортлото-82
комедия 1982, СССР
7.0
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4:0 в пользу Танечки
4:0 в пользу Танечки
семейный, комедия 1982, СССР
7.0
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Отчего кошку назвали кошкой
Отчего кошку назвали кошкой
анимация, короткометражный 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Последняя охота
Последняя охота
анимация 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Василий Буслаев
Василий Буслаев
фэнтези, драма, исторический 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение Резидента
Возвращение Резидента
триллер 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Олимпионики
Олимпионики
короткометражный, анимация 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Живая игрушка
Живая игрушка
анимация 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Грачи
Грачи
драма 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приказ: Перейти границу
Приказ: Перейти границу
военный 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Старая пластинка
Старая пластинка
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кошкин дом
Кошкин дом
детский 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Боцман и попугай № 1
Боцман и попугай № 1
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чучело-мяучело
Чучело-мяучело
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Если враг не сдается
Если враг не сдается
военный, драма, боевик 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Печники
Печники
драма 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лиса Патрикеевна
Лиса Патрикеевна
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Найти и обезвредить
Найти и обезвредить
боевик, приключения 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
Про Деда, Бабу и Курочку Рябу
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой друг зонтик
Мой друг зонтик
анимация 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение со звёзд
Возвращение со звёзд
анимация, фантастика, короткометражный 1982, СССР
6.0
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