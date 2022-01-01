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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1981

Смотреть советские фильмы 1981 года

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Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
анимация, мюзикл, короткометражный 1981, СССР
8.0
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Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.0
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Родня
Родня
комедия, семейный, драма 1981, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мужики!
Мужики!
мелодрама 1981, СССР
8.0
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Приключения Васи Куролесова
Приключения Васи Куролесова
короткометражный, анимация 1981, СССР
7.0
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Карнавал
Карнавал
комедия, мюзикл 1981, СССР
7.0
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Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
анимация, короткометражный, фэнтези, семейный 1981, СССР
7.0
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Пес в сапогах
Пес в сапогах
короткометражный, анимация 1981, СССР
7.0
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Халиф-аист
Халиф-аист
детский 1981, СССР
7.0
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Тигрёнок на подсолнухе
Тигрёнок на подсолнухе
анимация 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка, рассказанная ночью
Сказка, рассказанная ночью
семейный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ничуть не страшно
Ничуть не страшно
анимация 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ивашка из дворца пионеров
Ивашка из дворца пионеров
анимация 1981, СССР
7.0
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Злой дух Ямбуя
Злой дух Ямбуя
приключения, драма 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кот Котофеевич
Кот Котофеевич
анимация 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мороз Иванович
Мороз Иванович
анимация 1981, СССР
7.0
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Мария, Мирабела
Мария, Мирабела
мюзикл, фэнтези, анимация 1981, СССР / Румыния
7.0
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Опасный возраст
Опасный возраст
драма 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Александр Маленький
Александр Маленький
драма 1981, СССР / ГДР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ёжик плюс черепаха
Ёжик плюс черепаха
анимация 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зимняя сказка
Зимняя сказка
анимация, короткометражный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
В небе
В небе "Ночные ведьмы"
военный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смотри в оба!
Смотри в оба!
комедия, приключения, драма 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приказ: огонь не открывать
Приказ: огонь не открывать
военный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Все наоборот
Все наоборот
мелодрама, комедия 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
День рождения бабушки
День рождения бабушки
анимация, короткометражный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дорожная сказка
Дорожная сказка
анимация 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ярослав Мудрый
Ярослав Мудрый
военный, драма, боевик 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Шестой
Шестой
боевик 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Так сойдет
Так сойдет
анимация 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
И с Вами снова я…
И с Вами снова я…
биография, драма 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключение на плоту
Приключение на плоту
анимация 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Женщины шутят всерьез
Женщины шутят всерьез
комедия, мелодрама 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Любимая женщина механика Гаврилова
Любимая женщина механика Гаврилова
комедия, мелодрама 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шофёр на один рейс
Шофёр на один рейс
комедия 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лесная песня. Мавка
Лесная песня. Мавка
фэнтези, драма 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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