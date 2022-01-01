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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1980

Смотреть советские фильмы 1980 года

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Однажды двадцать лет спустя
Однажды двадцать лет спустя
мелодрама, комедия 1980, СССР
7.0
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Экипаж
Экипаж
боевик, драма 1980, СССР
7.0
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Вам и не снилось
Вам и не снилось
драма 1980, СССР
7.0
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Вторжение
Вторжение
военный, драма 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
В начале славных дел
В начале славных дел
исторический, драма 1980, Германия / СССР
7.0
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Трям! Здравствуйте!
Трям! Здравствуйте!
анимация, короткометражный 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тегеран-43
Тегеран-43
криминал 1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Идеальный муж
Идеальный муж
комедия 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крупный разговор
Крупный разговор
драма 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эскадрон гусар летучих
Эскадрон гусар летучих
военный 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Старый Новый год
Старый Новый год
комедия 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
На берегу большой реки
На берегу большой реки
мелодрама, драма 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мореплавание Солнышкина
Мореплавание Солнышкина
анимация 1980, СССР
7.0
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Хитрая ворона
Хитрая ворона
анимация 1980, СССР
7.0
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Ночь рождения
Ночь рождения
детский, семейный 1980, СССР
7.0
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Через тернии к звездам
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика 1980, СССР
7.0
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За спичками
За спичками
комедия 1980, СССР / Финляндия
6.0
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Петровка, 38
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
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Солдатская сказка
Солдатская сказка
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Новогоднее приключение
Новогоднее приключение
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная внучка
Ледяная внучка
семейный, сказка 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Огарева, 6
Огарева, 6
криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жадный богач
Жадный богач
анимация, короткометражный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как старик корову продавал
Как старик корову продавал
анимация, комедия, семейный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Свинопас
Свинопас
детский 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Юность Петра
Юность Петра
биография, драма 1980, Германия / СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дамы приглашают кавалеров
Дамы приглашают кавалеров
мелодрама, комедия 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мелодия на два голоса
Мелодия на два голоса
драма 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мерседес уходит от погони
Мерседес уходит от погони
военный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
От Буга до Вислы
От Буга до Вислы
военный, драма 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение (1980)
Возвращение (1980)
анимация 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Алеша
Алеша
драма 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Миллионы Ферфакса
Миллионы Ферфакса
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Камаринская
Камаринская
анимация 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Диалог с продолжением
Диалог с продолжением
драма 1980, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дым отечества
Дым отечества
исторический 1980, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
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