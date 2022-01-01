Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1979

Смотреть советские фильмы 1979 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские фильмы 1979 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских фильмов 1979 года с друзьями.
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
мелодрама, комедия 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
детский, короткометражный, семейный 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка сказок
Сказка сказок
анимация, короткометражный 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тот самый Мюнхгаузен
Тот самый Мюнхгаузен
комедия 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Осенний марафон
Осенний марафон
комедия, мелодрама, драма 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Летучий корабль
Летучий корабль
анимация, короткометражный 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Гараж
Гараж
комедия 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Д'Артаньян и три мушкетёра
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькие трагедии
Маленькие трагедии
драма 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Пять вечеров
Пять вечеров
мелодрама, драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Электроника
Приключения Электроника
приключения, детский, семейный 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Очень синяя борода
1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой секрет для маленькой компании
Большой секрет для маленькой компании
детский 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ошибка дядюшки Ау
Ошибка дядюшки Ау
детский 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Золушка
Золушка
семейный, анимация, короткометражный, сказка 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девочка и дельфин
Девочка и дельфин
анимация, короткометражный 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
На исходе лета
На исходе лета
драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау
детский 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Про щенка
Про щенка
анимация 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тема
Тема
драма, мелодрама 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Страшная история
Страшная история
анимация, короткометражный 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пограничный пес Алый
Пограничный пес Алый
приключения, драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дачная поездка сержанта Цыбули
Дачная поездка сержанта Цыбули
комедия, военный 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кто получит приз
Кто получит приз
анимация 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ищи ветра...
Ищи ветра...
приключения, драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты ХХ века
Пираты ХХ века
приключения, триллер, боевик 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Завтрак на траве
Завтрак на траве
детский, комедия 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сталкер
Сталкер
криминал, фантастика 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Стальное колечко
Стальное колечко
детский 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охота (1979)
Охота (1979)
анимация 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Премудрый пескарь
Премудрый пескарь
анимация 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Огневушка-поскакушка
Огневушка-поскакушка
анимация 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сыщик
Сыщик
боевик 1979, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
С любимыми не расставайтесь
С любимыми не расставайтесь
драма 1979, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Приложение киноафиши