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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1976

Смотреть советские фильмы 1976 года

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Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
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Приключения капитана Врунгеля
Приключения капитана Врунгеля
анимация, семейный 1976, СССР
8.0
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12 стульев
12 стульев
комедия, детектив 1976, СССР
8.0
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Неоконченная пьеса для механического пианино
Неоконченная пьеса для механического пианино
драма 1976, СССР
8.0
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Деревня Утка
Деревня Утка
семейный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Голубой щенок
Голубой щенок
короткометражный, анимация 1976, СССР
7.0
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Мама
Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.0
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Икар и мудрецы
Икар и мудрецы
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
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Два капитана
Два капитана
приключения, мелодрама 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дневной поезд
Дневной поезд
драма 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Храбрец-удалец
Храбрец-удалец
анимация 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Раба любви
Раба любви
драма, мелодрама 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка
Русалочка
мелодрама, семейный, мюзикл 1976, СССР / Болгария
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красное и черное
Красное и черное
драма 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зайка-зазнайка
Зайка-зазнайка
короткометражный, анимация 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дума о Ковпаке: Буран
Дума о Ковпаке: Буран
биография, военный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о старом маяке
Легенда о старом маяке
короткометражный, анимация 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Город с утра до полуночи
Город с утра до полуночи
драма 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Просто так
Просто так
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
мелодрама, мюзикл 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аты-баты, шли солдаты...
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка про лень
Сказка про лень
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса на горошине
Принцесса на горошине
семейный, сказка 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Птичка Тари
Птичка Тари
анимация, семейный, короткометражный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зеркало времени
Зеркало времени
анимация, короткометражный 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Расписание на завтра
Расписание на завтра
мелодрама 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тимур и его команда
Тимур и его команда
семейный, приключения 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Просто Саша
Просто Саша
мелодрама 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тревожный месяц вересень
Тревожный месяц вересень
боевик, военный 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Встретимся у фонтана
Встретимся у фонтана
комедия, мелодрама 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Незнайка в Солнечном городе
Незнайка в Солнечном городе
детский 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
От и до
От и до
комедия 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Только вдвоем
Только вдвоем
мелодрама 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Синяя птица
Синяя птица
семейный, сказка 1976, СССР / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Такая она, игра
Такая она, игра
спорт, драма 1976, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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