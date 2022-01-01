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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1970

Смотреть советские фильмы 1970 года

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Белое солнце пустыни
Белое солнце пустыни
приключения, военный, комедия 1970, СССР
8.0
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Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
драма 1970, СССР
8.0
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Друг Тыманчи
Друг Тыманчи
драма, детский 1970, СССР
8.0
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Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный 1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
семейный, комедия 1970, СССР
7.0
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Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
анимация, короткометражный 1970, СССР
7.0
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Городской романс
Городской романс
мелодрама 1970, СССР
7.0
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Сказка сказывается
Сказка сказывается
анимация 1970, СССР
7.0
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У озера
У озера
драма 1970, СССР
7.0
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О любви
О любви
мелодрама, драма 1970, СССР
7.0
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Белая птица с черной отметиной
Белая птица с черной отметиной
драма, военный 1970, СССР
7.0
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Катерок
Катерок
анимация, короткометражный 1970, СССР
7.0
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Олеся
Олеся
драма 1970, СССР
7.0
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Лесная хроника
Лесная хроника
анимация 1970, СССР
7.0
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Тайна железной двери
Тайна железной двери
приключения, фантастика, семейный 1970, СССР
7.0
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Денискины рассказы
Денискины рассказы
комедия, мюзикл, семейный 1970, СССР
7.0
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Бобры идут по следу
Бобры идут по следу
короткометражный, анимация 1970, СССР
7.0
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Дядя Ваня
Дядя Ваня
драма 1970, СССР
7.0
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Судьба «Резидента»
Судьба «Резидента»
детектив, приключения 1970, СССР
7.0
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Бег
Бег
исторический, драма, военный 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Цвет граната
Цвет граната
биография, драма 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Метеор на ринге
Метеор на ринге
анимация 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Корона Российской империи, или снова неуловимые
Корона Российской империи, или снова неуловимые
боевик, исторический, приключения 1970, СССР
6.0
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Шаг с крыши
Шаг с крыши
приключения, детский 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Меж высоких хлебов
Меж высоких хлебов
комедия 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
В тридевятом царстве
В тридевятом царстве
детский, комедия, семейный 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Отважный Робин Гуд
Отважный Робин Гуд
короткометражный, анимация 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой друг Мартын
Мой друг Мартын
анимация, короткометражный 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как мы искали Тишку
Как мы искали Тишку
комедия 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Огуречика
Приключения Огуречика
детский, короткометражный, анимация 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
По щучьему велению
По щучьему велению
детский 1970, СССР
6.0
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Король Лир
Король Лир
драма 1970, СССР
5.0
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Умеете ли вы жить?
Умеете ли вы жить?
мелодрама 1970, СССР
0.0
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Я нарисую солнце
Я нарисую солнце
анимация, короткометражный 1970, СССР
0.0
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Эксперимент
Эксперимент
комедия, мюзикл 1970, СССР
0.0
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Маленькие недоразумения
Маленькие недоразумения
детский 1970, СССР
0.0
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