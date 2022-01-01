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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1961

Смотреть советские фильмы 1961 года

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Девять дней одного года
Девять дней одного года
драма 1961, СССР
8.0
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Полосатый рейс
Полосатый рейс
семейный, комедия 1961, СССР
8.0
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Девчата
Девчата
мелодрама, комедия 1961, СССР
8.0
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Пес Барбос и необычный кросс
Пес Барбос и необычный кросс
комедия, короткометражный 1961, СССР
8.0
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Дракон
Дракон
анимация, фэнтези 1961, СССР
8.0
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За двумя зайцами
За двумя зайцами
комедия, мюзикл 1961, СССР
8.0
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
семейный, сказка 1961, СССР
7.0
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Чиполлино
Чиполлино
анимация, семейный, детский 1961, СССР
7.0
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Когда деревья были большими
Когда деревья были большими
драма 1961, СССР
7.0
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Укрощение строптивой
Укрощение строптивой
комедия, мелодрама 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Алые паруса
Алые паруса
семейный, сказка 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Каток и скрипка
Каток и скрипка
короткометражный 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Самогонщики
Самогонщики
короткометражный, комедия 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Карьера Димы Горина
Карьера Димы Горина
мелодрама, комедия 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Водил поезда машинист
Водил поезда машинист
военный, драма 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Муравьишка-хвастунишка
Муравьишка-хвастунишка
анимация 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Незнайка учится
Незнайка учится
анимация 1961, СССР
6.0
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В трудный час
В трудный час
драма, военный 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Фунтик и огурцы
Фунтик и огурцы
анимация 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Две жизни
Две жизни
драма, мелодрама 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Длинный день
Длинный день
драма 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Козлёнок
Козлёнок
анимация 1961, СССР
6.0
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Стрекоза и муравей
Стрекоза и муравей
анимация 1961, СССР
6.0
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Украинская рапсодия
Украинская рапсодия
военный, драма 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Новичок (1961)
Новичок (1961)
анимация 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артист из Кохановки
Артист из Кохановки
комедия, мелодрама 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гулящая
Гулящая
драма 1961, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три пингвина
Три пингвина
анимация 1961, СССР
5.0
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