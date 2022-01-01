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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1956

Смотреть советские фильмы 1956 года

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В добрый час
В добрый час
драма, мелодрама 1956, СССР
7.0
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В яранге горит огонь
В яранге горит огонь
короткометражный, анимация 1956, СССР
7.0
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Разные судьбы
Разные судьбы
драма, мелодрама 1956, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Карнавальная ночь
Карнавальная ночь
мюзикл, комедия 1956, СССР
7.0
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Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
сказка 1956, СССР
7.0
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Бессмертный гарнизон
Бессмертный гарнизон
военный, драма 1956, СССР
7.0
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Солдаты
Солдаты
драма, военный 1956, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый пудель
Белый пудель
детский, драма 1956, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Павел Корчагин
Павел Корчагин
драма 1956, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Старик Хоттабыч
Старик Хоттабыч
семейный, сказка 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кораблик
Кораблик
анимация 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лесная история
Лесная история
анимация, короткометражный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Палка-выручалка
Палка-выручалка
короткометражный, анимация 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аист
Аист
анимация, короткометражный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Море зовет
Море зовет
драма 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пирожок
Пирожок
анимация, короткометражный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сказка о попе и о работнике его Балде
короткометражный, анимация 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Маленький Шего
Маленький Шего
анимация, короткометражный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Моя дочь
Моя дочь
драма 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие в молодость
Путешествие в молодость
драма 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Есть такой парень
Есть такой парень
мелодрама 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шакалёнок и верблюд
Шакалёнок и верблюд
анимация 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
В погоне за славой
В погоне за славой
драма 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Илья Муромец
Илья Муромец
приключения, сказка, фэнтези, семейный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Колобок
Колобок
анимация, короткометражный 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Капитан «Старой черепахи»
Капитан «Старой черепахи»
драма, приключения 1956, СССР
5.0
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Без вести пропавший
Без вести пропавший
военный 1956, СССР
5.0
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Долина синих скал
Долина синих скал
драма 1956, СССР
5.0
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Когда поют соловьи
Когда поют соловьи
мелодрама 1956, СССР
0.0
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Партизанская искра
Партизанская искра
военный 1956, СССР
0.0
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Девушка с маяка
Девушка с маяка
драма 1956, СССР
0.0
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