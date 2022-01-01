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Киноафиша Онлайн Фильмы СССР 1952

Смотреть советские фильмы 1952 года

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Аленький цветочек
Аленький цветочек
анимация, фэнтези 1952, СССР
7.0
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Каштанка
Каштанка
анимация 1952, СССР
7.0
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Максимка
Максимка
приключения, детский 1952, СССР
7.0
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Майская ночь, или утопленница
Майская ночь, или утопленница
комедия, фэнтези 1952, СССР
7.0
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Валидуб
Валидуб
анимация, короткометражный 1952, СССР
6.0
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Зай и Чик
Зай и Чик
анимация, короткометражный 1952, СССР
6.0
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Садко
Садко
сказка, семейный 1952, СССР
5.0
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