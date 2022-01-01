Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы США 1996

Смотреть американские фильмы 1996 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть американские фильмы 1996 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром американских фильмов 1996 года с друзьями.
Клуб первых жен
Клуб первых жен
комедия 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красивые девушки
Красивые девушки
мелодрама, комедия, драма 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Скала
Скала
боевик, приключения 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Крик
Крик
мистика, ужасы, триллер 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Последний танец
Последний танец
драма 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Английский пациент
Английский пациент
военный, мелодрама 1996, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Первобытный страх
Первобытный страх
драма, триллер, криминал 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл 1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спящие
Спящие
драма, криминал, триллер 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Подарок на Рождество
Подарок на Рождество
комедия, боевик, семейный, приключения 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
День независимости
День независимости
боевик, фантастика 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
101 далматинец
101 далматинец
комедия, приключения, семейный 1996, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
анимация, комедия, криминал 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ромео + Джульетта
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
В погоне за Эми
В погоне за Эми
драма, мелодрама, комедия 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Роковая восьмерка
Роковая восьмерка
криминал, драма 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тусовщики
Тусовщики
комедия, драма 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Феномен
Феномен
фантастика, драма, мелодрама, фэнтези 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кровь и вино
Кровь и вино
криминал, триллер, драма 1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
Дорога домой 2: Затерянные в Сан-Франциско
комедия, мелодрама, приключения, семейный 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Страшилы
Страшилы
комедия, фэнтези, ужасы 1996, Новая Зеландия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый шквал
Белый шквал
драма, приключения 1996, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Матильда
Матильда
сказка, семейный, комедия 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Близко к сердцу
Близко к сердцу
мелодрама, драма 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не будите спящую собаку
Не будите спящую собаку
комедия 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Заводила
Заводила
комедия, спорт 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Призрак и тьма
Призрак и тьма
драма, приключения, триллер 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Суровое испытание
Суровое испытание
драма, исторический 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Горбун из Нотр Дама
Горбун из Нотр Дама
драма, анимация, семейный, приключения, мюзикл 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
комедия, криминал 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Страх
Страх
драма, триллер, ужасы 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мужество в бою
Мужество в бою
драма, триллер, военный, детектив 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Комната Марвина
Комната Марвина
драма 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Побег из Лос-Анджелеса
Побег из Лос-Анджелеса
боевик, приключения, фантастика 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Смерч
Смерч
драма, приключения, боевик, триллер 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аладдин и король разбойников
Аладдин и король разбойников
приключения, анимация, комедия 1996, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Приложение киноафиши