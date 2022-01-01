«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом

Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп

Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим

Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото

«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики