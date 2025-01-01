Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире

Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года

Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»

«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде

«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить

«Не спеша насладиться миром»: сколько сезонов будет у «Рыцаря Семи Королевств» — дата выхода первого уже есть, осталось дождаться

«У Сайтамы появился конкурент»: в 2026-м фанатов сёнэна порадуют новым аниме про чудовищ – спасать мир от них будет... петух

«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя

Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)

«Я надеялся, что был глубокий смысл…»: почему в «Магической битве» Годжо сменил белые бинты на черную повязку – дело не в скорби по Гето