Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают

Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент

Новогодние каникулы кончились, а хорошие сериалы — нет: 3 российских хита с рейтингом IMDb выше 8,2 (идеально для вечера)

Жалких 3% правды: у шеф-повара Ивлева есть веский повод ненавидеть легендарную «Кухню» - «Это полный бред, а не сериал»

Американцы сходят с ума, а меня чуть не вывернуло: посмотрел «Лучшее достижение» по версии «Золотого глобуса» и вот что думаю

Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить

В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху

Наслаждайтесь «Ментовскими войнами», пока можете — зрители НТВ требуют убрать Шилова с экрана

Да не «отсиделся он писарем в штабе»: офицеры Чечни по фотографии из «Брата-2» определили войска Данилы

«Зверо», но не «полис»: лишь один зарубежный мульт в России собрал больше «Человека-Бензопилы» в 2025-м – в США сборы вдвое меньше