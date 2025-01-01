Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил

Похоже, 2026 станет годом научной фантастики: выйдут сразу 5 крутых проектов — и самый рискованный сериал десятилетия

Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт

В этой сцене «Ивана Васильевича» есть странная деталь — и у нее совсем не историческая причина: если бы царица подняла глаза, зрители бы «попадали»

Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему

Закончили на оборванном 6-м сезоне: «Пса-7» зрители НТВ ждут уже 4 года, а грядет ли продолжение?