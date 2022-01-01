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Короткометражные фильмы онлайн

Если в начале истории кинематографа любой фильм по сути являлся короткометражным и часто длился меньше минуты, то сегодня так назовут любое кино с хронометражем не более 40 минут с включением титров. Возможно, самый недооцененный жанр, хотя что скажет о таланте режиссера лучше, чем способность уместить в короткий промежуток времени полноценную идею?

Короткометражка — дело новичков. Когда деньги на фильм приходится доставать из своего кармана или их и вовсе нет, такой фильм становится оптимальным вариантом: затраты небольшие, а вероятность, что сильные мира сего досмотрят короткометражку до конца, выше, чем у полного метра.

Для киноэнтузиастов смотреть короткометражные фильмы — это способ определить для себя режиссеров, за чьим творчеством стоит следить. Так как такие фильмы чаще всего снимаются независимо, молодые режиссеры не привязаны к требованиям студии. Следовательно, нигде, кроме короткометражки, не проявляется так ярко авторский почерк. Они далеки от совершенства, но по содержанию могут превзойти и полнометражное кино.

Лучшие короткометражные фильмы доставят вам множество эмоций, затронут глубокие струны души. Следите за новинками короткометражек и смотрите их на Киноафише онлайн.

Человеческий голос
Человеческий голос
короткометражный, драма 2020, Испания
6.0
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Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама 2020, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Комментатор
Комментатор
комедия, драма, короткометражный 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
короткометражный, мелодрама, драма 2019, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чёртово Колесо
Чёртово Колесо
драма, короткометражный 2019, Россия
2.0
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Братство
Братство
драма, семейный, короткометражный 2018, Тунис / Канада / Катар / Швеция
7.0
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Под водой
Под водой
ужасы, короткометражный, триллер 2018, Россия
6.0
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Русское краткое. Выпуск 2
Русское краткое. Выпуск 2
короткометражный, комедия, драма 2018, Россия
5.0
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Русское краткое. Выпуск 3
Русское краткое. Выпуск 3
короткометражный, драма, комедия 2018, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Русское краткое. Выпуск 4
Русское краткое. Выпуск 4
короткометражный, драма, комедия 2018, Россия
5.0
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Русское краткое. Выпуск 1
Русское краткое. Выпуск 1
короткометражный 2018, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Барби Дримтопия: Фестиваль веселья
Барби Дримтопия: Фестиваль веселья
приключения, анимация, короткометражный 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спойлер
Спойлер
ужасы, короткометражный 2017, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Воротничок
Воротничок
драма, короткометражный 2017, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Олаф и холодное приключение
Олаф и холодное приключение
семейный, короткометражный, анимация, комедия, приключения 2017, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Руфус
Руфус
комедия, семейный, короткометражный 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Борода
Борода
анимация, короткометражный 2016, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Сцепленные
Сцепленные
комедия, короткометражный 2016, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Мужчина встречает женщину
Мужчина встречает женщину
мелодрама, короткометражный, анимация 2014, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
анимация, приключения, короткометражный 2014, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Муза для Мокроухова
Муза для Мокроухова
комедия, короткометражный 2014, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Длинный мост в нужную сторону
Длинный мост в нужную сторону
анимация, фэнтези, короткометражный 2013, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Бум-Бум, дочь рыбака
Бум-Бум, дочь рыбака
анимация, короткометражный 2013, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тыква
короткометражный 2013, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Личность #74
Личность #74
драма, фэнтези, короткометражный 2013, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Бумажный роман
Бумажный роман
анимация, комедия, мелодрама, короткометражный 2012, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рапунцель навсегда
Рапунцель навсегда
детский, анимация, короткометражный, семейный 2012, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Веселозавр Рекс 3D
Веселозавр Рекс 3D
семейный, короткометражный 2012, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Погружение в огонь
Погружение в огонь
драма, исторический, короткометражный 2012, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Гавайские каникулы
Гавайские каникулы
комедия, короткометражный, анимация 2011, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дочурка Груффало
Дочурка Груффало
анимация, короткометражный, семейный 2011, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Order: to marry in 7 days
комедия, короткометражный 2011, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка про ёлочку
Сказка про ёлочку
анимация, короткометражный 2011, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Ты забыл, во что мы играли
Ты забыл, во что мы играли
короткометражный 2010, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дополнительные возможности пятачка
Дополнительные возможности пятачка
анимация, короткометражный 2008, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Письмо
Письмо
драма, короткометражный 2007, Россия / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
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