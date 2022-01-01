Если в начале истории кинематографа любой фильм по сути являлся короткометражным и часто длился меньше минуты, то сегодня так назовут любое кино с хронометражем не более 40 минут с включением титров. Возможно, самый недооцененный жанр, хотя что скажет о таланте режиссера лучше, чем способность уместить в короткий промежуток времени полноценную идею?

Короткометражка — дело новичков. Когда деньги на фильм приходится доставать из своего кармана или их и вовсе нет, такой фильм становится оптимальным вариантом: затраты небольшие, а вероятность, что сильные мира сего досмотрят короткометражку до конца, выше, чем у полного метра.

Для киноэнтузиастов смотреть короткометражные фильмы — это способ определить для себя режиссеров, за чьим творчеством стоит следить. Так как такие фильмы чаще всего снимаются независимо, молодые режиссеры не привязаны к требованиям студии. Следовательно, нигде, кроме короткометражки, не проявляется так ярко авторский почерк. Они далеки от совершенства, но по содержанию могут превзойти и полнометражное кино.

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