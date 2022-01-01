Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Фантастика СССР

Смотреть советские фантастика

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские фантастика онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских фантастических фильмов с друзьями.
Трудно быть богом
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Духов день
Духов день
фантастика, драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Из пушки на Луну и далее без остановок
Из пушки на Луну и далее без остановок
фантастика, короткометражный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Здесь могут водиться тигры
Здесь могут водиться тигры
анимация, фантастика, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Похищение чародея
Похищение чародея
фантастика 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Собачье сердце
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Остров ржавого генерала
Остров ржавого генерала
фантастика, семейный 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение с орбиты
Возвращение с орбиты
фантастика 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Человек-невидимка
Человек-невидимка
драма, фантастика 1984, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Уникум
Уникум
фантастика, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Звездная командировка
Звездная командировка
комедия, фантастика 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чародеи
Чародеи
мюзикл, фантастика, мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение со звёзд
Возвращение со звёзд
анимация, фантастика, короткометражный 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Космические пришельцы
Космические пришельцы
фантастика, детский, анимация 1981, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Через тернии к звездам
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Петля Ориона
Петля Ориона
фантастика 1980, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Сталкер
Сталкер
криминал, фантастика 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Полигон
Полигон
анимация, фантастика, короткометражный 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большое космическое путешествие
Большое космическое путешествие
фантастика, детский, мелодрама, семейный 1974, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Отроки во Вселенной
Отроки во Вселенной
комедия, фантастика, семейный 1974, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Иван Васильевич меняет профессию
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика 1973, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Москва-Кассиопея
Москва-Кассиопея
фантастика, семейный, комедия 1973, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Солярис
Солярис
драма, криминал, фантастика, мелодрама 1972, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна железной двери
Тайна железной двери
приключения, фантастика, семейный 1970, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Его звали Роберт
Его звали Роберт
фантастика, комедия 1967, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Формула радуги
Формула радуги
приключения, фантастика, комедия 1966, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гиперболоид инженера Гарина
Гиперболоид инженера Гарина
фантастика 1965, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мечте навстречу
Мечте навстречу
фантастика 1963, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Небо зовет
Небо зовет
приключения, фантастика 1959, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Аэлита
Аэлита
фантастика 1924, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Приложение киноафиши