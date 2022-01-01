Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Фантастика Россия

Смотреть российские фантастика

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть российские фантастика онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром российских фантастических фильмов с друзьями.
Феодосийская сказка
Феодосийская сказка
семейный, приключения, фантастика 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Самый Новый год!
Самый Новый год!
комедия, фантастика 2020, Россия
6.0
Смотреть
(НЕ) Идеальный мужчина
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вратарь Галактики
Вратарь Галактики
фантастика, приключения 2020, Россия
6.0
Смотреть онлайн
Москвы не бывает
Москвы не бывает
комедия, триллер, фантастика 2020, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Когда она приходит
Когда она приходит
триллер, фантастика 2019, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Герои Энвелла: Выйти из игры
анимация, фантастика 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Пришелец
Пришелец
фантастика 2018, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Защитники
Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Притяжение
Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прорубь
Прорубь
комедия, фантастика 2017, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Танцы насмерть
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик 2017, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Монах и бес
Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хардкор
Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мафия: Игра на выживание
Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Вычислитель
Вычислитель
фантастика 2014, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ку! Кин-дза-дза
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика 2013, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аполлон 18
Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Поцелуй сквозь стену
Поцелуй сквозь стену
комедия, фантастика 2010, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Банщик президента, или Пасечники Вселенной
Банщик президента, или Пасечники Вселенной
комедия, фантастика 2010, Россия
2.0
Смотреть за 1 рубль
Черная молния
Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обитаемый остров: Схватка
Обитаемый остров: Схватка
фантастика 2009, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Обитаемый остров. Планета Саракш
Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Внеземной
Внеземной
драма, фантастика 2007, Россия / Украина
7.0
Смотреть за 1 рубль
Параграф 78: Фильм второй
Параграф 78: Фильм второй
боевик, триллер, фантастика 2007, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Параграф 78: Фильм первый
Параграф 78: Фильм первый
боевик, фантастика, триллер 2006, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Девять Семь Семь
Девять Семь Семь
драма, фантастика 2006, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Меченосец
Меченосец
триллер, боевик, фантастика 2006, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Первые на луне
Первые на луне
фантастика 2005, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Казачья быль
Казачья быль
приключения, фантастика, исторический 1999, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Приложение киноафиши