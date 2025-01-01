И «Хрустальный» с Васильевым, и «Хроники русской революции»: 5 крутых российских сериалов, основанных на реальных событиях

Как телепат Генри Крил связан с Одиннадцать: именно в лаборатории был создан главный ужас «Очень странных дел»

Что можно посмотреть после «Волшебного участка»: еще 3 российских сериала, где реальным людям приходится уживаться с вурдалаками или пришельцами

Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона

Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным

Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»

Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны

Неудивительно, что умирали молодыми: лечение наложниц у османов напоминало пытку – в «Великолепном веке» эту «дичь» почти не показали

Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же

Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше