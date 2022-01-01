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Киноафиша Онлайн Фильмы Россия 2020

Смотреть российские фильмы 2020 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть российские фильмы 2020 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром российских фильмов 2020 года с друзьями.

Из-за пандемии многие премьеры перенесли на следующий год. Но в прокат вышли стоящие картины российского производства. Список лучших русских фильмов 2020 года, которые уже можно посмотреть онлайн, выглядит так:

«Отель «Белград»

Премьера состоялась в начале марта. Действие фильма переносит нас в пятизвездочный отель в Белграде. Здесь мы встречаем героев, которые полюбились нам по сериалу «Отель Элеон». Паша теперь владеет дорогой гостиницей на родине. Но он привык жить на широкую ногу и не особенно задумывается о последствиях своих поступков. И вот балагур случайно портит дорогостоящее приобретение местного мафиози. Чтобы расплатиться с долгом, Паша должен жениться на его дочке. Но внезапно в Белград приезжает Даша – первая настоящая любовь сердцееда из России. С момента последней встречи прошло несколько лет. Но здесь, в атмосфере старого романтичного города, чувства могут вспыхнуть с новой силой…

«ДАУ. Три дня»

Этот фильм является частью цикла, посвященного жизни выдающегося советского физика Льва Ландау. Как признавались сами авторы, они не ставили перед собой целью создать классическое кино. Съемки велись на протяжении четырех лет. В ходе работы актеров не ограничивали жестким сценарием или репетициями. Им предлагали полностью погрузиться в роль персонажа, а затем импровизировать. В ходе эксперимента актеры использовали только советские деньги, не пользовались современной техникой, одевались по моде тех лет. Фильм «ДАУ. Три дня» переносит нас в 1956 год. Эта часть киноцикла знакомит зрителей с романтической историей физика. Он вновь встретит свою первую любовь Марию, которая приехала в Москву только на три дня.

«Новая жизнь»

Еще один нестандартный фильм, создатели которого размышляют о том, что такое настоящий возраст. В качестве основы для сценария использовался своеобразный эксперимент. Психолог познакомился с 35-летней женщиной, которая потеряла память. Он убедил ее в том, что она на 10 лет младше. И все это для того, чтобы доказать – возрастные границы устанавливает сам человек. Целый год главная героиня будет жить, как 25-летняя девушка. Зрителю предстоит самостоятельно сделать вывод о том, пошло ли ей на пользу участие в этом эксперименте. А заодно решить для себя – что на самом деле на нас значат цифры в паспорте?

«На луне»

Лента Егора Кончаловского знакомит нас с Глебом – сыном обеспеченного и влиятельного человека. Молодой человек ведет себя, как типичный представитель золотой молодежи. Он путается с сомнительными личностями и постоянно ходит по лезвию ножа. Судьбу Глеба полностью изменит ночная авария. Во время очередной гонки по улицам столицы он пытается скрыться от полиции и сбивает пешехода. Отец может уладить ситуацию, но отправляет сына подальше – до тех пор, пока все не успокоится. На севере парень знакомится с мрачным и непредсказуемым отшельником. Он изменит его представления об этом мире.

«Смотри как я»

Приключенческую ленту снимали в Ростовской области. Действие происходит сразу в нескольких локациях. Сюжет знакомит нас с двумя главными героями. Оля и Максим – странная пара. Она сбежала из детдома и готова двигаться навстречу любым приключениям. Он – слепой парень из обеспеченной семьи, который устал от причуд собственного отца. Случайная встреча заставляет их бросить привычную жизнь и отправиться на море. Кто сможет им помешать? У Максима есть деньги отца, а у Оли – невероятная тяга к приключениям и безумствам. Каждый из них жаждет стать свободным, ведь их жизни только начинаются. И хотя у каждого свои представления о независимости, это не помешает ребятам совершить невероятное путешествие. И от того, что оно становится совершенно непредсказуемым, только интереснее!

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