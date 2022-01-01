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Киноафиша Онлайн Фильмы Мелодрама СССР 1978

Смотреть онлайн советские мелодрамы 1978 года

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Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
8.0
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Когда я стану великаном
Когда я стану великаном
комедия, мелодрама 1978, СССР
7.0
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Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
7.0
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Вас ожидает гражданка Никанорова
Вас ожидает гражданка Никанорова
мелодрама, драма, комедия 1978, СССР
6.0
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Женщина, которая поет
Женщина, которая поет
мюзикл, мелодрама 1978, СССР
5.0
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Однофамилец
Однофамилец
мелодрама 1978, СССР
0.0
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