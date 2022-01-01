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Смотреть советские мелодрамы

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Похороны Сталина
Похороны Сталина
драма, мелодрама 1990, СССР
6.0
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Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви
мелодрама 1989, СССР
7.0
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Интердевочка
Интердевочка
драма, мелодрама 1989, Швеция / СССР
7.0
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Любовь с привилегиями
Любовь с привилегиями
драма, мелодрама 1989, СССР
7.0
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Куколка
Куколка
мелодрама 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дама с попугаем
Дама с попугаем
комедия, мелодрама 1988, СССР
7.0
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Не забудь оглянуться
Не забудь оглянуться
мелодрама 1988, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
8.0
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Где находится нофелет?
Где находится нофелет?
комедия, мелодрама 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Асса
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друг
Друг
драма, мелодрама 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Забытая мелодия для флейты
Забытая мелодия для флейты
драма, мелодрама, комедия 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Цыганка Аза
Цыганка Аза
мелодрама, драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Как молоды мы были
Как молоды мы были
мелодрама, драма 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Следопыт
Следопыт
мелодрама, приключения 1987, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
По главной улице с оркестром
По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия 1986, СССР
7.0
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Курьер
Курьер
мелодрама, драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золотая цепь
Золотая цепь
мелодрама, приключения 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Самая обаятельная и привлекательная
Самая обаятельная и привлекательная
комедия, мелодрама 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Зимний вечер в Гаграх
Зимний вечер в Гаграх
мюзикл, драма, мелодрама 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Выйти замуж за капитана
Выйти замуж за капитана
комедия, мелодрама 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь и голуби
Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Формула любви
Формула любви
мелодрама, комедия 1984, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Военно-полевой роман
Военно-полевой роман
мелодрама 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пацаны
Пацаны
мелодрама, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Одиноким предоставляется общежитие
Одиноким предоставляется общежитие
мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Привет с фронта
Привет с фронта
военный, драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дамское танго
Дамское танго
драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
мюзикл, мелодрама, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вокзал для двоих
Вокзал для двоих
мелодрама 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Покровские ворота
Покровские ворота
комедия, мелодрама, мюзикл, драма 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Не могу сказать
Не могу сказать "прощай"
мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чародеи
Чародеи
мюзикл, фантастика, мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отцы и деды
Отцы и деды
комедия, мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ассоль
Ассоль
мелодрама 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Свадебный подарок
Свадебный подарок
комедия, мелодрама 1982, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
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