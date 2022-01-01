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Смотреть швейцарские мелодрамы

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Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
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Ночной поезд до Лиссабона
Ночной поезд до Лиссабона
мелодрама, триллер 2013, Швейцария / Португалия
7.0
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Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
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Клеопатра
Клеопатра
драма, мелодрама, исторический, биография 1963, Великобритания / США / Швейцария
6.0
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