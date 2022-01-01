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Смотреть шведские мелодрамы

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Вкус жизни
Вкус жизни
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
6.0
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Надежда
Надежда
драма, мелодрама 2019, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
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Здесь была Бритт-Мари
Здесь была Бритт-Мари
комедия, мелодрама 2019, Швеция
5.0
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Парк развлечений
Парк развлечений
мелодрама 2018, Швеция
7.0
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Во имя спасения
Во имя спасения
боевик, триллер, фантастика, мелодрама 2018, Швеция
5.0
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Королевский роман
Королевский роман
исторический, мелодрама, драма 2012, Дания / Швеция / Чехия
7.0
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Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
комедия, драма, мелодрама 2012, Дания / Швеция / Италия / Франция / Германия
6.0
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Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
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Интердевочка
Интердевочка
драма, мелодрама 1989, Швеция / СССР
7.0
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Сцены из супружеской жизни
Сцены из супружеской жизни
мелодрама, драма 1973, Швеция
8.0
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Улыбки летней ночи
Улыбки летней ночи
мелодрама, комедия 1955, Швеция
7.0
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Лето с Моникой
Лето с Моникой
драма, мелодрама 1953, Швеция
1.0
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Летняя игра
Летняя игра
драма, мелодрама 1951, Швеция
7.0
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Кризис
Кризис
драма, мелодрама 1946, Швеция
6.0
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