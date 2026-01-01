Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Мелодрама Южная Корея 2018

Смотреть онлайн южнокорейские мелодрамы 2018 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть южнокорейские мелодрамы 2018 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром южнокорейских мелодрам 2018 года с друзьями.
Вкус жизни
Вкус жизни
мелодрама 2018, Южная Корея
0.0
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе
Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?
Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше