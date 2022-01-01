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Смотреть итальянские мелодрамы

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Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
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Как женить красавчика
Как женить красавчика
комедия, драма, мелодрама 2020, Италия
6.0
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Авантюристки
Авантюристки
комедия, мелодрама 2020, Италия / Марокко
4.0
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Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама 2020, Италия
0.0
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Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
короткометражный, мелодрама, драма 2019, Италия
6.0
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Любовь в Вечном городе
Любовь в Вечном городе
комедия, мелодрама 2018, Италия
8.0
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Работа без авторства
Работа без авторства
триллер, драма, мелодрама 2018, Германия / Италия
7.0
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Двое во Вселенной
Двое во Вселенной
мелодрама, мистика 2016, Италия
7.0
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Между нами, девочками
Между нами, девочками
комедия, мелодрама 2016, Италия
5.0
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Развод по-французски
Развод по-французски
мелодрама, комедия 2014, Франция / Италия
6.0
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Помнишь меня?
Помнишь меня?
мелодрама, комедия 2014, Италия
6.0
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Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
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Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
комедия, драма, мелодрама 2012, Дания / Швеция / Италия / Франция / Германия
6.0
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Хорошая женщина
Хорошая женщина
драма, мелодрама, комедия 2004, США / Великобритания / Италия / Испания / Люксембург
6.0
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Под солнцем Тосканы
Под солнцем Тосканы
мелодрама, комедия, драма 2003, США / Италия
6.0
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Рай
Рай
криминал, мелодрама, драма 2002, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
7.0
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Жизнь прекрасна
Жизнь прекрасна
военный, мелодрама, драма 1997, Италия
9.0
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Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
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Семья
Семья
мелодрама, исторический, мюзикл, драма, биография 1986, Франция / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Безумно влюбленный
Безумно влюбленный
мелодрама, комедия 1981, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любовная страсть
Любовная страсть
драма, мелодрама 1981, Италия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бархатные ручки
Бархатные ручки
комедия, мелодрама 1979, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поездка
Поездка
драма, мелодрама 1974, Италия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 1968, Великобритания / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Жандарм женится
Жандарм женится
комедия, мелодрама 1968, Франция / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Девушка, которая слишком много знала
Девушка, которая слишком много знала
триллер, мелодрама, комедия 1963, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Последние дни Помпеи
Последние дни Помпеи
боевик, мелодрама, исторический 1959, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма, мелодрама, приключения 1954, Франция / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Огни варьете
Огни варьете
драма, мелодрама 1950, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
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