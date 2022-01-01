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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Любовь как бестселлер
комедия, мелодрама
2022, Мексика / Великобритания
5.0
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Мы тоже вместе
драма, мелодрама
2021, Великобритания
8.0
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Эмма.
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
6.0
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Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
мелодрама, комедия
2020, Великобритания
5.0
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Последствия
драма, мелодрама, военный
2019, Великобритания / США
8.0
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Первая любовь
драма, мелодрама
2019, Япония / Великобритания
6.0
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Искусные любовники
комедия, драма, мелодрама
2019, Великобритания
6.0
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Редкие звери
комедия, драма, мелодрама
2019, Великобритания
5.0
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Руководство по сексу на втором свидании
мелодрама, комедия
2019, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вита и Вирджиния
драма, мелодрама, биография
2018, Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кинозвезды не умирают
драма, мелодрама, биография
2017, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пчелы делают мед
драма, мелодрама, комедия, детектив
2017, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
На берегу
драма, мелодрама
2017, Великобритания
6.0
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Моя кузина Рэйчел
драма, мелодрама, детектив
2017, США / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Современная жизнь — отстой
мелодрама, комедия, музыка
2017, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.0
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Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Исключение
драма, мелодрама, военный
2016, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Их звездный час
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рок-н-рольщики
комедия, мелодрама, мюзикл
2016, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Нина навсегда
драма, комедия, триллер, мелодрама
2016, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бруклин
мелодрама, драма
2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Краденое свидание
комедия, мелодрама
2015, Великобритания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
45 лет
мелодрама, драма
2015, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лондонские каникулы
триллер, мелодрама, драма
2015, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Французская сюита
драма, мелодрама, военный
2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Филомена
драма, мелодрама
2013, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма
2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
Смотреть за 1 рубль
Даю год
мелодрама, комедия
2013, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Уик-энд в Париже
комедия, мелодрама
2013, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лето в феврале
драма, биография, мелодрама
2013, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Калейдоскоп любви
драма, мелодрама
2012, Великобритания / Австрия / Бразилия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Переполох на свадьбе
мелодрама, комедия
2012, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Один день
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
8.0
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