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Смотреть немецкие мелодрамы

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Я создан для тебя
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Германия
6.0
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И снова горько!
И снова горько!
комедия, мелодрама 2020, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ундина
Ундина
мелодрама 2020, Германия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ночная жизнь
Ночная жизнь
мелодрама, комедия 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Свадьбы не будет!
Свадьбы не будет!
комедия, мелодрама 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Так близко к горизонту
Так близко к горизонту
мелодрама 2019, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь между строк
Любовь между строк
мелодрама 2019, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Романтики 303
Романтики 303
комедия, мелодрама 2018, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Работа без авторства
Работа без авторства
триллер, драма, мелодрама 2018, Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой друг Зигмунд Фрейд
Мой друг Зигмунд Фрейд
мелодрама 2018, Австрия / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сюрприз
Сюрприз
мелодрама, комедия 2015, Нидерланды / Бельгия / Германия / Ирландия
6.0
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Мачо Мэн
Мачо Мэн
комедия, мелодрама 2015, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
О лошадях и людях
О лошадях и людях
комедия, драма, мелодрама 2013, Исландия / Германия / Норвегия
3.0
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Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
комедия, драма, мелодрама 2012, Дания / Швеция / Италия / Франция / Германия
6.0
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Без истерики!
Без истерики!
комедия, мелодрама 2011, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мушкетеры
Мушкетеры
мелодрама, приключения, боевик 2011, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Байконур
Байконур
комедия, драма, мелодрама 2011, Германия / Россия / Казахстан
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вкус ночи
Вкус ночи
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма 2010, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Последняя любовь на Земле
Последняя любовь на Земле
мелодрама, драма 2010, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красавчик 2
Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Шери
Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чтец
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красавчик
Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Два дня в Париже
Два дня в Париже
драма, мелодрама, комедия 2007, Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Новый парень моей мамы
Новый парень моей мамы
триллер, комедия, мелодрама, боевик 2007, Германия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мирный воин
Мирный воин
драма, мелодрама, спорт, биография 2006, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крэйзи
Крэйзи
мелодрама, драма, криминал 2005, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Босиком по мостовой
Босиком по мостовой
комедия, драма, мелодрама 2005, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бейсбольная лихорадка
Бейсбольная лихорадка
драма, мелодрама, спорт, комедия 2005, США / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Видимость гнева
Видимость гнева
мелодрама, драма, комедия 2005, США / Германия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
История Уэнделла
История Уэнделла
мелодрама, драма, комедия 2005, США / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Законы привлекательности
Законы привлекательности
мелодрама, комедия 2004, Ирландия / Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кольцо дракона
Кольцо дракона
мелодрама, фэнтези, комедия, приключения, боевик 2004, США / Великобритания / Германия / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Звезда сцены
Звезда сцены
мелодрама, комедия, семейный 2004, США / Германия
5.0
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