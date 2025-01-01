Спин-оффы, которые фанаты «Властелина колец» умоляют экранизировать: от молодого Арагорна до падения Гондолина

Триквел «Назад в будущее» был спланирован заранее: даже рубашка Дока намекала на это, а вы заметили? (фото)

Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане»

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Повержен, но еще вернется: обычный парень стал злодеем в новом «Сорвиголове» — загляните в комиксы, и станет ясно, что он не так прост

«Я убиваю, значит, я существую»: свежий ужастик со звездой «Склифосовского» хвалят Куарон с дель Торо, и сюжет – мрачнее не придумаешь