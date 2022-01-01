Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото

Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом