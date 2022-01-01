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Смотреть канадские мелодрамы

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Цвета любви
Цвета любви
драма, мелодрама 2021, Канада
5.0
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Песня любви
Песня любви
драма, музыка, мелодрама 2020, США / Канада
6.0
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Сквозь реальности
Сквозь реальности
драма, мелодрама, фантастика 2020, Канада
6.0
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Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.0
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Маленькая Италия
Маленькая Италия
комедия, мелодрама 2018, Канада / США
5.0
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Бруклин
Бруклин
мелодрама, драма 2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная скульптура Рождества
Ледяная скульптура Рождества
комедия, драма, мелодрама 2015, Канада
6.0
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Путь на Рождество
Путь на Рождество
комедия, мелодрама 2015, Канада
6.0
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Французская сюита
Французская сюита
драма, мелодрама, военный 2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
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Токийская невеста
Токийская невеста
мелодрама 2014, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественское печенье
Рождественское печенье
комедия, мелодрама 2014, Канада
6.0
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Параллельные миры
Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Скотт Пилигрим против всех
Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик в девочке
Мальчик в девочке
комедия, мелодрама 2006, Канада / Великобритания
6.0
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Сдохни, Джон Такер!!!
Сдохни, Джон Такер!!!
мелодрама, комедия 2006, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби в волшебство Пегаса
Барби в волшебство Пегаса
анимация, семейный, мелодрама 2005, США / Канада
6.0
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Бал монстров
Бал монстров
драма, мелодрама, криминал, триллер 2001, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Высшая верность
Высшая верность
мюзикл, драма, мелодрама 2000, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Патруль времени
Патруль времени
боевик, фантастика, мелодрама 1994, США / Канада / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стэнли и Айрис
Стэнли и Айрис
драма, мелодрама 1990, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
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