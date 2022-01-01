Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Мелодрама Бельгия

Смотреть бельгийские мелодрамы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть бельгийские мелодрамы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром бельгийских мелодрам с друзьями.
Стейк от кутюр
Стейк от кутюр
мелодрама, комедия 2022, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть онлайн
Ослик, любовник и я
Ослик, любовник и я
приключения, комедия, мелодрама 2020, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джамбо
Джамбо
драма, фэнтези, мелодрама 2020, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Обыкновенная страсть
Обыкновенная страсть
мелодрама, эротика 2020, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Последняя любовь Казановы
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический 2019, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Великолепная
Великолепная
комедия, мелодрама 2018, Бельгия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Он и Она
Он и Она
мелодрама, комедия 2017, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Подлинный Вермеер
Подлинный Вермеер
драма, мелодрама, исторический 2017, Нидерланды / Бельгия / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Иллюзия любви
Иллюзия любви
драма, мелодрама 2016, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сюрприз
Сюрприз
мелодрама, комедия 2015, Нидерланды / Бельгия / Германия / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Токийская невеста
Токийская невеста
мелодрама 2014, Франция / Канада / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хочешь или нет?
Хочешь или нет?
комедия, мелодрама 2014, Франция / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вне времени
Вне времени
боевик, приключения, фантастика, мелодрама 2014, Бельгия / Индия / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Как ты прекрасен!
Как ты прекрасен!
комедия, мелодрама 2006, Люксембург / Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Царь Скорпионов
Царь Скорпионов
мелодрама, фэнтези, приключения, боевик, триллер 2002, США / Германия / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Приложение киноафиши