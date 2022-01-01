Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Мелодрама 1983

Смотреть онлайн мелодрамы 1983 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть мелодрамы 1983 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром мелодрам 1983 года с друзьями.
Язык нежности
Язык нежности
комедия, драма, мелодрама 1983, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Военно-полевой роман
Военно-полевой роман
мелодрама 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пацаны
Пацаны
мелодрама, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Одиноким предоставляется общежитие
Одиноким предоставляется общежитие
мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Привет с фронта
Привет с фронта
военный, драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дамское танго
Дамское танго
драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Танец-вспышка
Танец-вспышка
драма, мелодрама, мюзикл 1983, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
мюзикл, мелодрама, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отныне и вовек
Отныне и вовек
драма, мелодрама 1983, Австралия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Приложение киноафиши