Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты