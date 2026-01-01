Кладу мокрую газету в холодильник на ночь — утром открываю дверцу и радуюсь: советский трюк работает 100%

Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна

Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35

Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»

В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»

11 000 зрителей ждали эту премьеру от Okko со звездой «Слова пацана» — и дождались: еще один хит про маньяка

В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает

«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать

«Одиссею» Нолана россияне посмотрят в урезанном виде: не спешите ругать цензоров, так будет даже в США и Европе

Популярней этого мини-сериала «России 1» сейчас — только матчи ЧМ-2026: пыль глотают даже «ментовские» детективы НТВ