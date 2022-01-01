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Смотреть польские фильмы

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Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
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Эскортницы
Эскортницы
драма 2021, Польша
7.0
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Агнец
Агнец
драма, ужасы, мистика 2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
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Волк
Волк
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
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ЗОЖ
ЗОЖ
драма 2020, Польша / Швеция
7.0
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Чемпион из Освенцима
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический 2020, Польша
6.0
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Снега больше не будет
Снега больше не будет
комедия, драма 2020, Польша / Германия
6.0
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Яблоки
Яблоки
комедия, драма 2020, Греция / Польша / Словения
5.0
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Империя комаров
Империя комаров
драма, ужасы, триллер 2020, Польша
5.0
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Наследие лжи
Наследие лжи
боевик, триллер 2020, Нидерланды / Великобритания / Польша / Украина / США
4.0
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Паркет
Паркет
драма 2020, Россия / Польша / Великобритания
4.0
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Тело Христово
Тело Христово
драма 2019, Польша
7.0
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Пришелец из сказки
Пришелец из сказки
фэнтези, семейный 2019, Польша
5.0
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Форсаж Диабло
Форсаж Диабло
боевик 2019, Польша
3.0
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Холодная война
Холодная война
драма 2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
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Лицо
Лицо
драма, комедия 2018, Польша
6.0
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Айка
Айка
драма 2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
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Крылья урагана
Крылья урагана
боевик, драма, военный 2018, Польша
5.0
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Притворись моим женихом
Притворись моим женихом
мелодрама, комедия 2018, Польша
5.0
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Тихая ночь
Тихая ночь
драма, комедия 2017, Польша
7.0
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Муми-тролли. Зимняя сказка
Муми-тролли. Зимняя сказка
анимация, семейный 2017, Финляндия / Польша
5.0
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Последние любовники
Последние любовники
драма, мелодрама 2016, Португалия / Франция / США / Польша
6.0
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Под электрическими облаками
Под электрическими облаками
драма 2015, Россия / Польша / Украина
5.0
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Беги, мальчик, беги
Беги, мальчик, беги
боевик, биография, драма 2013, Германия / Франция / Польша
7.0
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Только представь!
Только представь!
драма 2012, Польша / Португалия / Франция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Резня
Резня
комедия, драма 2011, Франция / Германия / Польша
7.0
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Пианист
Пианист
драма 2002, Франция / Германия / Великобритания / Польша
7.0
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Дежа Вю
Дежа Вю
комедия 1989, СССР / Польша
7.0
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Борис Годунов
Борис Годунов
драма, исторический 1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
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Жестяной барабан
Жестяной барабан
драма 1979, ФРГ / Франция / Польша / Югославия
6.0
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Помни имя свое
Помни имя свое
драма 1974, СССР / Польша
7.0
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Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Последний штурм
драма, военный 1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
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Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный 1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Щит и меч
Щит и меч
военный, драма, приключения 1968, СССР / Польша / ГДР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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