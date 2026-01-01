Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Не только Хюррем из «Великолепного века»: 3 турецких актрисы, которые свободно говорят по-русски

«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают