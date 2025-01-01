Выросшие в СССР наберут в тесте 6/6, а зумеры — 0: угадайте советскую сказку по Шарлю Перро

А вы обращали внимание на автомобили в «Москва слезам не верит»? Есть и «Мерседес» и «Ниссан»: это многое говорит о Кате

Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме

«Конечно, обидно»: почему в «Букиных» нет Лены Полено — и как «уход» актрисы объяснили в сериале

Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему

У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды

Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии

Дорама, которая бросила вызов «Игре в кальмара»: в Китае сняли свой сериал про выживание — и получилось на 8 из 10