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Смотреть норвежские фильмы

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
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Пылающее море
Пылающее море
боевик 2021, Норвегия
6.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
триллер 2020, Норвегия
7.0
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Куриный забег
Куриный забег
анимация 2020, Норвегия
6.0
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4 сапога и барсук
4 сапога и барсук
анимация, комедия, семейный 2020, Норвегия
5.0
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Приручить дракона
Приручить дракона
семейный, фэнтези 2020, Норвегия
5.0
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Бог грома
Бог грома
боевик, приключения, фэнтези 2020, Норвегия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
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Надежда
Надежда
драма, мелодрама 2019, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
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О бесконечности
О бесконечности
драма 2019, Швеция / Норвегия / Германия
6.0
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Амундсен
Амундсен
драма, биография, приключения 2019, Норвегия
6.0
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Птицелов
Птицелов
драма, исторический, триллер 2019, Норвегия
6.0
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Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка
фэнтези 2019, Норвегия
6.0
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Солнце в ночи
Солнце в ночи
драма 2019, Германия / Норвегия
6.0
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Божественная любовь
Божественная любовь
драма 2019, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
5.0
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Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Рагнарёк
фэнтези, триллер 2019, Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
5.0
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Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
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Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
анимация, семейный 2019, Норвегия
4.0
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Утойя. Выстрелы Брейвика
Утойя. Выстрелы Брейвика
драма, триллер 2018, Норвегия
7.0
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Тяжелая поездка
Тяжелая поездка
драма, комедия 2018, Финляндия / Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый лебедь
Белый лебедь
драма 2018, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Разлом
Разлом
боевик, триллер, драма 2018, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Веселая ферма
Веселая ферма
анимация 2018, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Опасная миссия
Опасная миссия
криминал, драма 2018, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
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Чародейка
Чародейка
семейный, фэнтези 2018, Дания / Норвегия / Венгрия / Чехия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Эспен в королевстве троллей
Эспен в королевстве троллей
приключения 2017, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Поднять якоря!
Поднять якоря!
анимация 2017, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Фобия
Фобия
ужасы, триллер, драма, криминал 2017, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пункт назначения: Смайл
Пункт назначения: Смайл
ужасы 2017, Канада / Норвегия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Саамская кровь
Саамская кровь
драма, исторический 2016, Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мистериум. Тьма в бутылке
Мистериум. Тьма в бутылке
криминал, триллер 2016, Дания / Швеция / Германия / Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебный лес
Волшебный лес
анимация 2016, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
боевик 2016, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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